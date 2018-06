Köln - Erzieherinnen sollen Kinder in Turnhalle gesperrt haben

Köln. Erzieherinnen in einer katholischen Kita in Köln sollen Kinder in einer Turnhalle eingesperrt haben. Außerdem erheben Eltern den Vorwurf, dass einem Kind ein Finger in einer Tür eingequetscht worden sei. Die Erzieherinnen seien deshalb vorläufig vom Dienst freigestellt worden.

Dies teilte das Erzbistum Köln am Mittwoch mit. Die Polizei untersuche die Vorwürfe. Die Kinder würden diese Woche in Notgruppen in der Einrichtung betreut, ab Montag werde die Kita dann mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern normal weitergeführt.

Den Eltern und Kindern sei psychologische Hilfe angeboten worden. Bei der Staatsanwaltschaft ist nach Angaben eines Sprechers eine Strafanzeige von Eltern eingegangen.

Ob Ermittlungen aufgenommen würden, sei noch nicht entschieden. Über den Fall hatte RTL berichtet.