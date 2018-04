Handy in der Hand und Stilkritik gehören sich während des Gottesdienstes nicht

Einzug: Die Kinder ziehen mit ihren Kommunionskerzen zu Beginn der Messe in die Kirche ein. Die Gemeinde erhebt sich dabei.

Aufstehen: Man sollte immer mit aufstehen. Pfarrer Dederichs hat einen Tipp: „Wer sich unsicher fühlt, sollte einfach auf die Messdiener achten.“ Messdiener wissen genau, wann man knien oder aufstehen muss.

Beten: Wer nicht mitbeten möchte, sollte aus Respekt etwa beim Glaubensbekenntnis oder zum Vaterunser aufstehen und einfach nicht mitsprechen. Mittlerweile drucken Gemeinden auch Gebetstexte als kleine Gedächtnisstütze im Liedblatt ab.

Gespräche: Die Messe zur Erstkommunion ist keine Schulaufführung. Die Gemeinde ist Teil des Gottesdienstes und nicht das Publikum. Daher gilt: keine geflüsterte Stilkritik zu den Kommunionskleidern! Wer sich überhaupt nicht angesprochen und mitgenommen fühlt, sollte einfach ruhig abwarten, bis alles vorbei ist.

Eucharistie: Wer nicht an der Eucharistiefeier teilnimmt, sollte still in der Kirchenbank sitzen bleiben. „Der ein oder andere kann die Zeit für ein stilles Gebet nutzen“, empfiehlt Pfarrer Dederichs.

Handys: Während der Messe sollte man aufs Fotografieren verzichten. Viele Gemeinden engagieren einen Fotografen, der Bilder für alle macht, damit Eltern nicht durch permanentes Aufstehen und Herumlaufen stören. Ansonsten: Das Telefon in den Flugmodus versetzen. Wenn es aus Versehen trotzdem klingelt, sollte man den Anruf wegdrücken.

Singen: Wer mit dem Liedgut nicht vertraut ist, darf trotzdem mitsingen. In vielen Gemeinden singt im Gottesdienst ein Chor zur Unterstützung mit.