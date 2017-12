Schneechaos: Sperrungen in Aachen, Stolberg, Alsdorf und Düren

Region/Baesweiler. Starker Schneefall am Sonntag hat für etliche Unfälle und Behinderungen auf den Straßen der Region gesorgt. Die Polizei musste zu Dutzenden von Unfällen ausrücken. Bei Baesweiler wurde ein Mensch schwer und drei weitere leicht verletzt, als ein Auto in den Gegenverkehr rutschte. In der Städteregion Aachen fielen etliche Busse aus, am Flughafen Düsseldorf der Betrieb zeitweise eingestellt.

Video Wintereinbruch: Schnee sorgt für viele Unfälle in der Region Bildergalerie Schwerer Unfall bei Baesweiler fordert mehrere Verletzte Mehr zum Thema

In der Städteregion Aachen krachte es fast drei Dutzend Mal. „Alleine in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ereigneten sich hier rund 35 Verkehrsunfälle“, meldete die Leitstelle der Polizei am späten Nachmittag. Erst als nach 14 Uhr der Schneefall nachließ, beruhigte sich auch die Lage auf den Straßen allmählich.

Der folgenreichste Unfall ereignet sich auf der Bundesstraße B56/B57 zwischen Geilenkirchen und Baesweiler-Puffendorf. Um 12.46 Uhr geriet dort ein 46-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve rund 200 Meter vor Puffendorf aus der Spur und rutschte in den Gegenverkehr. Zwei entgegenkommende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Wagen krachten ineinander.

Einer der Insassen wurde dabei schwer verletzt, drei weitere leicht. Die Polizei schätzte den Schaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, auf rund 30.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und des Abtransports der beschädigten Autos zu Behinderungen.

Aus der Leitstelle der Polizeibehörde im Kreis Heinsberg hieß es: „Viele Bagatellunfälle, aber nichts Schlimmes“ angesichts des intensiven Schneegestöbers in den Mittagsstunden. Personen seien glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen, so die erste Bilanz der Polizei. Doch auch abseits der Hauptverkehrsrouten, auf denen die Streudienste dem recht üppigen Schnee kaum Herr wurden, war die Lage kaum besser. Auf glattem Untergrund wurde die Autofahrt für so manchen Verkehrsteilnehmer zur Rutschpartie.

Auch im Kreis Düren häuften sich die Unfälle. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, vermeidbare Fahrten einzustellen oder sich mit größtmöglicher Vorsicht auf die Witterungsbedingungen einzustellen. Die Serpentinenstrecke auf der Landesstraße 11 zwischen Nideggen und Nideggen-Brück war am Sonntag nicht befahrbar. Es wurde eine Ableitung ab Nideggen eingerichtet.

Ein ähnliches Bild stellte sich auf den Autobahnen der Region dar. Auf der A44 kam es zu zwei Unfällen mit Blechschäden. An der Anschlussstelle Alsdorf etwa fuhr ein Pkw gegen 13 Uhr aufgrund der Glätte gegen die Leitplanke. Verletzte gab es nicht. Auch auf der Autobahn 46 machte der Wintereinbruch den Verkehrsteilnehmern demnach zu schaffen.

Gefordert waren auch die Fahrer und Benutzer von Bussen in der Region. In Aachen, Stolberg und Alsdorf kam es zu Störungen im Linienverkehr. Wie ein Sprecher der Aseag am Sonntagmittag bestätigte, waren am Ronheider Berg, in Hanbruch, Sief und auf der Vaalser Straße witterungsbedingte Einschränkungen zu vermelden. Auch in Stolberg und Alsdorf war der Busverkehr nur eingeschränkt möglich. Gegen 14.30 Uhr konnten alle betrofffenen Abschnitte schließlich wieder befahren werden.

Nach den heftigen Schneefällen hatte der Flughafen Düsseldorf den Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Nach Angaben eines Sprechers wurden am Sonntagmittag um kurz nach 12 Uhr erste Flüge gestrichen. Wie lange die Sperrung andauert, konnte der Flughafen zunächst noch nicht sagen.

Auch am Flughafen Köln/Bonn kam es am Sonntag zu einzelnen Flugausfällen. „Wir mussten zehn Flüge absagen. Es gibt Verspätungen und wir haben Landungen von anderen Flughäfen wie Düsseldorf übernommen. Ansonsten läuft der Betrieb”, sagte eine Sprecherin am Nachmittag.