Köln/Berlin - Erste Wahllokale für Türken in Deutschland geöffnet

Köln/Berlin. Mit einem größeren Andrang in mehreren Wahllokalen hat am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern die Stimmabgabe türkischer Wahlberechtigter begonnen. Gut 500.000 Bürger mit türkischem Pass können sich in NRW bis zum 19. Juni an den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei beteiligen.

Bildergalerie Wahllokale für Türken in Deutschland öffnen ihre Türen

In NRW ist eine Stimmabgabe in Düsseldorf, Essen, Köln/Hürth und Münster möglich, organisiert wird sie von den türkischen Generalkonsulaten. In der Türkei wird am 24. Juni gewählt. Etwa 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass sind in Deutschland wahlberechtigt, davon lebt etwa ein Drittel in NRW.

Die Wahlen sind von außerordentlicher Bedeutung. Mit ihnen soll die von Präsident Recep Tayyip Erdogan betriebene Einführung des Präsidialsystems abgeschlossen werden, das den Staatspräsidenten mit deutlich mehr Macht ausstattet. Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen der insgesamt gut drei Millionen wahlberechtigten Auslandstürken - sie machen mehr als fünf Prozent aller türkischen Wähler aus - entscheidend sein.

In den türkischen Generalkonsulaten in Köln/Hürth und Münster herrschte schon am ersten Wahltag Andrang. „Am Wochenende werden wir sicherlich noch mehr Zulauf haben”, sagte Generalkonsul Ceyhun Erciyes in Köln. Er rechnet mit einer Wahlbeteiligung von mehr als 50 Prozent im dortigen Einzugsbereich mit rund 130.000 registrierten Wahlberechtigten. Auch in Düsseldorf wählten am Donnerstag nach Angaben einer Konsulatssprecherin schon „reichlich Menschen”. Das Generalkonsulat in Essen lässt aus verkehrstechnischen Gründen in einem Saal der Messe Essen wählen. Alle wahlberechtigten Türken aus dem Regierungsbezirk Arnsberg sowie aus den Städten Essen und Mülheim können dort wählen, insgesamt rund 120.000 Menschen.

Wählerin Nuscan Aksoy sagte in Köln, sie habe für die islamisch-konservative AKP und Präsident Erdogan gestimmt, weil unter ihm wirtschaftlich und kulturell vieles vorangekommen sei. Eine kurdischstämmige 47-Jährige gab dagegen an, die oppositionelle HDP zu unterstützen. „Wir wollen eine Demokratie wie in Deutschland. Aber mit Erdogan geht die Türkei in eine Diktatur.”

Experten zufolge herrscht bei den Türken in Deutschland Unsicherheit und Misstrauen. Es gebe große Angst, offen über Politik zu sprechen, sagte Nordrhein-Westfalens Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) am Mittwoch in Köln. Osman Okkan vom KulturForum TürkeiDeutschland sprach von „geduckter Stimmung” und weit verbreiteter Sorge vor Denunzierung. Viele befürchteten, als angebliche Anhänger der verbotenen PKK oder der Gülen-Bewegung zu Terroristen gestempelt zu werden, und hielten sich mit Meinungsäußerungen zurück.