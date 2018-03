Düsseldorf - Erste Reisewelle am Flughafen Düsseldorf ohne größere Wartezeiten

Düsseldorf. Die erste Reisewelle zum Beginn der Osterferien ist am Düsseldorfer Flughafen ohne Störungen oder Zwischenfälle verlaufen. Der Flughafen hatte vorher angegeben, zwischen Freitag und Sonntag würden mehr als 200.000 Passagiere abgefertigt.

Bundespolizei und Sicherheits-Dienstleister seien für den Andrang von Reisenden gewappnet gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Es habe keine übermäßigen Wartezeiten an den Kontrollstellen gegeben.

Bei der Überprüfung der Ein- und Ausreise erzielten die Beamten am Wochenende 30 Fahndungstreffer. Darunter waren mehrere Festnahmen aufgrund von Strafbefehlen. Eine Person wurde gleich in ein Gefängnis überstellt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In einem Fall wurden die Sicherheitsmechanismen ausgelöst, weil ein Reisender sein Gepäck im Terminal stehen gelassen hatte. Mehrfach wurden Ankommende wegen fehlender oder fehlerhafter Visa zurückgewiesen.

Während der zweiwöchigen Osterferien sollen erwartungsgemäß rund eine Million Fluggäste in Düsseldorf starten oder landen. Viele Urlauber würden den Angaben zufolge an sonnige Ziele fliegen.