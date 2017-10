Düsseldorf/Aachen/Eschweiler/Köln.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval will mit einer Werbekarawane vor dem nächsten Rosenmontagszug zusätzliches Geld einnehmen – stößt aber bei den Vereinen in der Landeshauptstadt ebenso auf Skepsis wie in der Karnevalshochburg Köln und in Eschweiler. Die Aachener Jecken können der Idee hingegen etwas abgewinnen.