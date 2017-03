Erpresser droht, Kinder zu töten: Wer kennt diesen Mann?

Region. Um einen skrupellosen Erpresser im Raum Aachen, Düren und Heinsberg zu überführen, ist die Polizei am Mittwoch mit Fotos des Täters an die Öffentlichkeit gegangen. Der Mann hat in den vergangenen neun Monaten mehr als einem Dutzend Eltern gedroht, ihre Kinder zu töten. Die betroffenen Familien haben eine Belohnung für seine Ergreifung ausgesetzt.

Wie die Polizei in der Städteregion Aachen am Mittwochvormittag bekanntgab, treibt der Verbrecher bereits seit Mai 2016 sein Unwesen. „Er droht in Briefen damit, die Kinder der Opfer zu töten, sollten sie nicht einen hohen Geldbetrag an einem vorgegebenen Ort ablegen“, heißt es in der Pressemitteilung. In allen 13 bislang bekannt gewordenen Fällen wurden die Eltern aufgefordert, einen Betrag in fünfstelliger Höhe abzulegen, der Ort war stets derselbe.

Im Dezember 2016 installierte die Polizei versteckte Überwachungskameras rund um die genannte Stelle. Am 23. Januar diesen Jahres erschien der Täter dann tatsächlich dort und konnte fotografiert werden. Der Täter trug einen blauen Overall und war mit einem schwarzen Roller unterwegs.

Amateurhaftes Vorgehen

Keine der 13 betroffenen Familien habe Geld bezahlt. Für Experten des Landeskriminalamtes deute vieles auf ein amateurhaftes Vorgehen hin. Erpresserbriefe hätten auch Eltern schon erwachsener Kinder bekommen - in einem Fall sogar ein Paar, das gar keine Kinder habe, sagte Polizeisprecher Andreas Müller. Opfer seien aber auch Familien mit kleinen Kindern. Noch wissen die Ermittler allerdings nicht, ob der Mann von weiteren, noch unbekannten Opfern Geld erpressen konnte.

Um neue Erkenntnisse zu bekommen, hoffen die Fahnder nun auf Hinweise auf der Bevölkerung. Der Täter war unter anderem in Inden/Altdorf aktiv. Wer den Mann auf den Fotos erkennt, Hinweise zu dem von ihm benutzten Motorroller oder der getragenen Kleidung - ein „Blaumann“-Overall - hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0241/9577-31501 oder, außerhalb der Bürozeiten, unter 0241/9577-34210 zu melden.

Mehrere der geschädigten Familien haben eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Identifizierung oder Ergreifung des Täters führen.