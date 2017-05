Aachen.

Holland in Not? Von wegen. Das Partnerland des diesjährigen Reitturniers CHIO in Aachen trumpft schon zur imposanten Eröffnungsfeier des Weltfests des Pferdesports mit berühmten Ikonen vor Zehntausenden Zuschauern auf: Friesen-Pferde, Königshaus, Fußball und Frau Antje spielen tragende Rollen bei der prächtigen Show am Dienstagabend, 18. Juli, 20 Uhr, in der großen Arena des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV).