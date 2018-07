In Aachen geboren, in Aachen Rektor

Ernst Schmachtenberg ist seit August 2008 Rektor der RWTH Aachen. Er wurde in Aachen geboren, studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt Kunststofftechnik an der RWTH und wurde dort auch promoviert. Vor seiner Zeit als Rektor arbeitete er in der Industrie und lehrte und forschte an der Universität-Gesamthochschule Essen und an der Universität Erlangen-Nürnberg. Schmachtenberg ist verheiratet und hat drei Kinder.