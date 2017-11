Erneut schwerer Unfall auf Autobahn A76: Kleinlaster-Fahrer stirbt

Heerlen. Bei einem schweren Unfall auf der niederländischen Autobahn A76 - der Fortsetzung der deutschen A4 - ist am Mittwochvormittag bei Heerlen der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Es war der dritte schwere Unfall auf dem Autobahnabschnitt hinter der deutschen Grenze seit Dienstagabend.

Wie niederländische Polizei meldete, war der 32-jährige Mann aus Tschechien gegen 9.45 Uhr mit seinem Lieferwagen von Deutschland her in Richtung Geleen unterwegs gewesen. In der Nähe von Heerlen übersah er offenbar das Ende eines Staus und fuhr auf einen Sattelschlepper auf. Dabei wurde das Führerhaus seines Wagens völlig zertrümmert.

Die eintreffenden Rettungskräfte konnten den Fahrer nur noch tot aus dem Wrack bergen. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Es bildete sich während des Einsatzes der Rettungskräfte und der Unfallaufnahme ein kilometerlanger Stau. Gegen Mittag konnte der Verkehr dann wieder fließen.

Erst am Dienstagabend war es wenige Kilometer weiter östlich kurz vor der deutschen Grenze zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Ein Kleinlaster fuhr auf Höhe der Raststätte auf einen anderen Lastwagen auf. Auch dabei wurde der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt, überlebte aber mit schweren Verletzungen.

Ein dritter schwerer Unfall ereignete sich auf der A76 gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen. Zwischen Schinnen und Spaubeek, wenige Kilometer nordwestlich von Heerlen, krachten vier Autos ineinander. Mindestens eine Person wurde dabei nach Polizeiangaben verletzt.