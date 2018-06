Essen/Istanbul - Erdogan-Anhänger bejubeln Wahlsieg auch in NRW

Essen/Istanbul. Mit Autokorsos und nächtlichen Hupkonzerten haben Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch in Nordrhein-Westfalen dessen Wahlsieg gefeiert. Landesweit stimmten in NRW mehr als zwei Drittel der türkischen Wähler für den Amtsinhaber. Insgesamt erreichte Erdogan bei der Präsidentenwahl 52,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag mit 45,7 Prozent deutlich unter der in der Türkei, wo laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu rund 88 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gingen. Die NRW-Wahlbeteiligung wurde zunächst nicht bekannt.

Die Duisburger Polizei sprach von „Jubelfeiern” im Duisburger Norden. Dort waren rund 1000 Erdogan-Anhänger unterwegs. Sie schwenkten Fahnen und zündeten Böller. Ein Autokorso mit rund 100 Wagen fuhr durch die Stadt. Einige Erdogan-Fans stiegen auf Ampelmasten und rollten Fahnen von Erdogans islamisch-konservativer Partei AKP aus. 80 Polizisten waren im Einsatz. Sie schrieben mehrere Anzeigen. Auch in Köln gab es einen Autokorso. Es seien mehrere Verkehrsverstöße aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

In NRW sind gut 500.000 Bürger mit türkischem Pass für ihr Heimatland wahlberechtigt, rund ein Drittel aller Türken in Deutschland. Sie konnten ihre Stimmen für die Präsidenten- und Parlamtentswahl bereits vom 7. bis zum 19. Juni abgeben. Möglich war die Stimmabgabe in Düsseldorf, Essen, Köln/Hürth und Münster, organisiert von den türkischen Generalkonsulaten.

Den höchsten Stimmenanteil holte Erdogan im Bereich des Generalkonsulats Essen, zu dem unter anderem die östliche Hälfte Ruhrgebiets gehört. Dort stimmten nach Angaben der regierungsnahen Zeitung „Sabah” 76,3 Prozent für Erdogan. Sein stärkster Herausforderer Muharrem Ince von der linksliberalen CHP kam dort auf 13,2 Prozent. Bundesweit erreichte Erdogan knapp 65 Prozent, Ince knapp 22 Prozent. Im Bereich des Generalkonsulats Düsseldorf erreichte Erdogan 70,5 Prozent, im Bereich Münster 66,1 Prozent und im Bereich Köln 65,9 Prozent. Wer Erdogan wählte, machte sein Kreuz nicht automatisch bei der AKP: So kam die Partei im Bereich Essen auf 66,5 Prozent der Stimmen, in Köln auf 56,8 Prozent.

Laut dem Bundesvorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, ist das Lager der „nationalistischen und religiösen Kräfte” aus diesen Wahlen insgesamt gestärkt hervorgegangen. Dass Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den Türken in Deutschland deutlich besser abgeschnitten habe als in der Türkei, sei eine Folge der Art von Arbeitsmigration, wie sie die Bundesrepublik einst betrieben habe, sagte Sofuoglu der Deutschen Presse-Agentur. Diese Arbeitsmigranten stammten vorwiegend aus einem konservativen Milieu. Menschenrechtsfragen interessierten sie weniger, „für sie ist Erdogan derjenige, der Krankenhäuser, Autobahnen und Einkaufszentren gebaut hat”, sagte Sofuoglu.

Die vorübergehenden Festnahmen von drei Deutschen in der Türkei überschatteten die Wahl. Sie wollten auf Einladung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP die Wahl beobachten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die beiden Männer aus Köln und eine Frau aus Halle in Sachsen-Anhalt in Uludere in der südosttürkischen Provinz Sirnak in Polizeigewahrsam genommen. Erst einen Tag später kamen sie wieder auf freien Fuß.