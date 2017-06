Entlaufene Kuh verletzt zwei Personen und wird von Polizei erschossen

Hellenthal. Eine herrenlose Kuh auf einem Campingplatz hat in Hellenthal für Aufregung gesorgt. Erst drohte sie zu ertrinken, dann verletzte sie beim Versuch zu entkommen einen Camper und einen Feuerwehrmann. Das aggressive Tier musste in der Folge durch einen Schuss eines Polizeibeamten getötet werden.

Am Samstagabend entdeckten Camper die Kuh auf dem Campingplatz am „Platiß 1“. Ein Campinggast versuchte die Kuh einzufangen, dieser Versuch scheiterte jedoch. Das aufgeregte Tier flüchtete in den Platißbach und drohte dort zu ertrinken. Der Campinggast sprang dem Tier hinterher in den Bach um den Kopf der Kuh über Wasser zu halten. Das Tier schreckte allerdings auf und überrennt den Helfer. Der 52-Jährige wird dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch der hinzugerufenen Feuerwehr gelingt es nicht, das Tier einzufangen. Ein Feuerwehrmann wird dabei ebenfalls von der Kuh verletzt. In Folge dessen musste das Tier durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten getötet werden.