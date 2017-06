Engpässe und Sperrungen im Kreuz Köln-West

Köln. Im Rahmen der Arbeiten im Autobahnkreuz Köln-West sowie Wartungsarbeiten im A1-Tunnel Lövenich kommt es dort nächste Woche zu Engpässen und Sperrungen. Mittwochnacht (7./8.6.) von 22 bis 5 Uhr steht auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zusätzlich ist in dieser Nacht die Verbindung von der A1 aus Euskirchen auf die A4 nach Aachen gesperrt. Der Verkehr wird mit Rotem Punkt über die Anschlussstelle Köln-Klettenberg umgeleitet. In gleichen Zeitraum ist der A1-Tunnel Lövenich in Fahrtrichtung Koblenz wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd mit Rotem Punkt umgeleitet.

Dem Fernverkehr wird empfohlen, großräumig über die A3 und A4 auszuweichen. Donnerstagnacht (8./9.6.) von 21 bis 5 Uhr steht auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In gleichen Zeitraum ist der A1-Tunnel Lövenich in Fahrtrichtung Dortmund wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung über den Kölner Ring wird ausgeschildert. Mehr zum Thema: https://www.strassen.nrw.de/projekte/a1/umbau-des-autobahnkreuzes-koeln-west.html