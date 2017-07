Aachen.

Am Freitag gibt es an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen Zeugnisse. Die meisten Schülerinnen und Schüler wissen zwar bereits, was sie zu erwarten haben – aber wenn sie das Ergebnis des Schuljahrs dann in gedruckter Form mit nach Hause nehmen und ihren Eltern zeigen müssen, kann das beim einen oder anderen doch Sorgen und Angst auslösen.