Waldspaziergang: Polizeipräsident nimmt teil

Der Aachener Waldführer Michael Zobel veranstaltet am Sonntag um 11.30 Uhr erneut einen Spaziergang durch den Hambacher Forst. Treffpunkt ist der Parkplatz Manheimer Bürge an der L276 zwischen Merzenich und Kerpen.

Weil Zobel alle Interessierten eingeladen hat, entschloss sich Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach, ebenfalls an dem Spaziergang teilzunehmen. Er möchte die Gelegenheit nutzen, „um mit dem bürgerlichen und gutwilligen Teil des Braunkohlewiderstandes in Kontakt zu bleiben“, wie Weinspach am Donnerstag sagte.

Dem entgegen steht die Erklärung der im Wald lebenden Aktivisten, keine Polizei mehr im Wald zu dulden. Weinspach erklärte, es nicht auf eine Konfrontation ankommen lassen zu wollen, er komme nicht im Rahmen eines Einsatzes. Er stellte allerdings klar, dass die Waldbewohner keine eigenen Regeln im Hambacher Forst aufzustellen hätten.