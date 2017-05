Aachen/Düren.

Schüler in ganz Nordrhein-Westfalen klagen über eine „zu schwere“ Englisch-Zentralprüfung. In einer Online-Petition, die Freitagnachmittag schon mehr als 31.000 Menschen unterzeichnet hatten, wird jetzt eine Neuauflage der Prüfung gefordert. Am Donnerstag hatten alle Haupt-, Real-, und Gesamtschüler in NRW die Prüfung geschrieben.