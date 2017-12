Karlspreis 2018: Emmanuel Macron wird neuer Karlspreisträger in Aachen

Aachen. Das Karlspreisdirektorium hat entschieden: Der nächste Karlspreisträger wird der französische Staatspräsident und Europaverfechter Emmanuel Macron. Er hatte nach seiner Wahl zum Staatsoberhaupt umfangreiche Reformen gefordert, um das europäische Projekt zu modernisieren. Der 39-Jährige vertrete eine „kraftvolle Vision von einem neuen Europa”, erklärten die Stadt Aachen und das Karlspreis-Direktorium.

Der Karlspreis Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als einer der bedeutendsten europäischen Preise. Er wird seit 1950 an Personen und Institutionen verliehen, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Mehr zum Thema

Macron war in diesem Mai zum Staatsoberhaupt gewählt worden, nachdem er mit seiner Bewegung „En marche!“ vor allem viele junge Leute für seine Positionen begeistern konnte. Unter anderem zählte dazu auch ein eindeutiges Bekenntnis zu Europa und der EU.

Als Begründung führte das Komitee an, dass Macron sich stark gegen die Renationalisierung und Abschottung gewandt und große europäische Reden gehalten hat. Macron habe versucht, das neue Europa und das Projekt Europa zu debattieren - jedoch nicht nur auf nationaler politischer Ebene, sondern vor allem auch mit den Bürgern und den europäischen Partnern.

„Uns haben zwei Punkte besonders bewogen, den französischen Staatspräsidenten auszuzeichnen”, erklärte der Sprecher des Karlspreis-Direktoriums, Jürgen Linden. „Macrons pro-europäischer Wahlkampf und seine wertvollen Impulse für die europäische Reformdebatte”, erklärte er. Der 39-Jährige habe so offensiv wie nur wenige andere die europäische Idee ins Zentrum seines politischen Engagements und seines Wahlkampfes gerückt. Er habe die Auseinandersetzung mit denen gesucht, „die das Projekt zur Disposition stellen” wollten.

Oberbürgermeister Marcel Philipp betonte, dass vor allem auch Macrons Mut ausgezeichnet werde, in einer Zeit zu Europa zu stehen, in der nationales Denken wieder erstarkt. Philipp erklärte: „Wir zeichnen mit dieser Entscheidung Mut aus, in einer gesellschaftlichen Stimmung in Frankreich nationale Tendenzen an den Hörnern zu packen und dem etwas entgegen zu setzen.“

Der französische Präsident wird Nachfolger von Timothy Garton Ash. Der Historiker hatte die Auszeichnung in diesem Jahr erhalten. Der Karlspreis 2018 wird am 10. Mai verliehen.

Wir berichten aktuell weiter.