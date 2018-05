Karlspreis 2018: Emmanuel Macron ist der neue Karlspreis-Träger

Aachen. Nachdem Emmanuel Macron die Aachener am Mittwoch bereits auf dem Katschhof begrüßt hatte, war es am Donnerstagvormittag soweit: Der Präsident Frankreichs hat für seine Verdienste um die europäische Zukunft den Karlspreis 2018 erhalten.

Video Frankreichs Präsident Macron mit dem Karlspreis ausgezeichnet Bildergalerie Neuer Karlspreisträger Macron mit flammender Rede für die EU Mehr zum Thema

Begonnen hatte der Tag für Emmanuel Macron und seine Gattin Brigitte um 9 Uhr beim Pontifikalamt im Aachener Dom.

„Es genügt heute längst nicht mehr, die Geschichte des Erfolgs zu erzählen, wie die europäische Idee die Verwüstung des Zweiten Weltkriegs zu überwinden und die Völker Europas neu zusammenzuführen vermochte“, mahnte Aachens Bischof Helmut Dieser zu Beginn der Messe im Aachener Dom. Vielmehr brauche die Politik Europas in allen Mitgliedsländern neue Antworten auf die Sinnfrage.

„Die Sinnfrage muss wieder mit der Politik verbunden werden - ohne Staat und Kirche zu vermischen, und ohne jedem das Christliche aufzudrücken“, so Dieser. Die Kraft der europäischen Idee werde sich gerade darin erweisen, ob sie gemeinsame Antworten auf die Sinnfrage findet oder ob weiter nationale Sinnstiftungsversuche Europa schwächen und immer mehr abwerten.

Neben Emmanuel Macron waren auch bereits einige für die spätere Verleihung im Rathaus erwartete Gäste im Dom erschienen, so etwa Vorjahres-Preisträger Timothy Garton Ash und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Auf dem Weg zum Rathaus ernteten Emmanuel Macron und auch Angela Merkel zunächst einige Pfiffe. Vor dem Rathaus demonstrierten Hunderte Atomkraftgegner gegen das belgische Atomkraftwerk Tihange. Der Marktplatz war voller gelber Schirme, Banner und „Stop-Tihange“-Plakate. Die Demonstranten sangen Frère Jacques mit einem umgedichteten Text: „Herr Macron, Herr Macron, Stop Tihange, Stop Tihange, rette unsre Leben, rette unsre Leben, Stop Tihange, Stop Tihange“, lautete der Text, der auf kleinen Flyern unter das Volk gebracht wurde. „Heute ist alles gelb und auch blau“, sagte eine Demonstrantin. Denn die dominierenden Tihange-Gegner mischten sich auch unter die Pulse-of-Europe-Mitglieder.

Im Anschluss an das Pontifikalamt im Aachener Dom fanden trinationale Gespräche im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Marcel Philipp statt, zu denen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko eingeladen waren.

Pünktlich um 11.15 Uhr hatte der Festakt der Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses begonnen. Zu den Gästen im Rathaus zählten Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Kroatien, Litauen und der Ukraine. In den Reihen im Publikum saßen außerdem prominente Gäste wie Joschka Fischer, Peter Altmeier, Wolfgang Clement oder Martin Schulz.

Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp begrüßte den designierten Karlspreisträger Emmanuel Macron als „den derzeit größten Impulsgeber Europas.“ „Sie haben einen Weg gewiesen, der uns, das Karlspreisdirektorium, und viele Europäer und Europäerinnen tief beindruckt. Dafür möchten wir Ihnen unseren Dank und Respekt aussprechen“, sagte Philipp. In seiner Rede warb Philipp für eine Reform des Bildungssystems, sprach aber auch das Thema Tihange an. „Die Nutzung von Kohle ist ebenso eine Sackgasse wie die Nutzung von Atomenergie“, sagte Philipp. „Und da können wir in der Region in der Nähe eines nicht ausreichend sicheren Atomkraftwerks in Tihange von einer direkten Betroffenheit sprechen. Das macht uns Sorgen.“ Das Karlspreisdirektorium wolle Macron mit der Auszeichnung dazu „ermutigen, weiter eine starke Stimme für Europa zu sein.“

Merkel lobt Aachen und Macron

Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte die Stadt Aachen in ihrer Ansprache für ihren Einsatz um Europa. „Ein geeintes Europa - dafür setzt die Stadt Aachen mit der Verleihung des Karlspreises Jahr für Jahr ein besonderes Zeichen“, sagte Merkel.

In ihrer Laudatio fand Merkel viele persönliche Worte für Emmanuel Macron. „Europa braucht und lebt von Leidenschaft. Eine Leidenschaft, mit der Emmanuel Macron seine Aufgabe wahrnimmt“, sagte Merkel. Er bringe eine Begeisterungsfähigkeit für Europa mit in seine Politik ein, die es schaffe „die Zögernden und Zaudernden zu gewinnen“ und die nötig sei, um sich den ewig Gestrigen gegenüberzustellen.

Die große Aufgabe Eruopas sei es, zu zeigen, dass Europa nicht „Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist“. „Die europäische Entwicklung befindet sich zweifelslos in einer ganz entscheidenden Phase. Jeder spürt das“, sagte Merkel. „Unsere Aufgabe besteht nun darin, Europa dauerhaft als positives Zukunftselement zu verankern.“

Bislang hat die Bundesregierung zwar noch keine konkrete Antwort auf die Reformvorschläge Macrons für Europa gegeben. Merkel bekannte sich aber dazu, „dass wir einen neuen Aufbruch in Europa brauchen”. Bis Juni werde es gemeinsame Vorschläge geben, die Eurozone werde durch eine vertiefte Zusammenarbeit gestärkt, zudem müsse man dringend die Außen- und Sicherheitspolitik vertiefen.

Merkel sprach Macron immer wieder mit „Lieber Emmanuel” an. Ihn zeichne aus, dass er wisse, was Europa zusammenhalte, er habe klare Vorstellungen, wie Europa sich weiterentwickeln müsse. Man verstärke zur Bekämpfung von Fluchtursachen eine gemeinsame Afrikapolitik, zudem plane man eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich bei Forschungsfeldern wie der Künstlichen Intelligenz.

Den Traum am Leben erhalten

Nachdem Macron im Anschluss mit der Karlspreis-Medaille ausgezeichnet wurde, hielt er eine flammende Rede auf die europäische Union. „Der Traum unserer Einheit ist immer wieder von Zweifeln durchzogen“, eröffnete Macron. „Wir müssen ihn am Leben halten. Sonst stirbt er.“ Seine Rede gliederte Macron in vier Kernaufrufe, die er dem europäischen Volk mit auf den Weg geben möchte. „Wir dürfen nicht schwach werden“, begann Macron. Die Europäische Union müsse sich davon distanzieren, dass andere für sie entscheiden. „Wenn große Akteure Klimapolitik machen und wir nicht mehr mitentscheiden können, dann läuft etwas falsch“, sagte Macron. „Dann müssen wir das Handlen wieder in unsere eigenen Hände nehmen.“

Sein zweiter Appell: „Wir dürfen uns nicht aufspalten lassen.“ Die Versuchung sei groß in Zeiten wie diesen, sich auf das eigene Territoirum zurückzuziehen und Nationalismus zu betrieben. Einige Alarmsignale der jüngsten Zeit, etwa der Brexit, hätten das bereits bewiesen. „Diese Spaltung müssen wir vermeiden“, sagte Macron. „Sie wäre tödlich. Wir müssen darauf verzichten, uns zurückzuziehen.“

Pour l'Europe :

1. Ne soyons pas faibles. Choisissons.

2. Ne soyons pas divisés. Unissons-nous.

3. N'ayons pas peur. Osons faire.

4. N'attendons pas. Agissons maintenant. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10. Mai 2018

Die europäische Gemeinschaft dürfe darüber hinaus „keine Angst haben“ und nicht nachgeben. „Angesichts der Wut mancher sind wir vielen schlimmen Versuchungen ausgesetzt“, sagte Macron. Gehe es um die Grundlagen der europäischen Demokratie, dürfe man jedoch nicht nachgeben - nicht einmal eine Handbreite. Und letztlich: „Wir dürfen nicht Warten. Wir müssen jetzt etwas tun.“ Man müsse sich nicht immer über alles einig sein, erläuterte Macron. „Wir brauchen zunächst eine ehrgeizige Vision für die nächsten Jahrzehnte und dann können wir in kleinen Schritten losgehen“, sagte Macron. „Wir brauchen eine richtige Revolution, nicht nur eine in Anführungszeichen.“

Während des gesamten Programms waren im Krönungssaal des Rathauses immer wieder die Protestrufe der Tihange-Gegner auf dem Marktplatz zu hören. Im Anschluss an die Verleihung folgte das „Bad in der Menge“ auf dem Katschhof, wo Macron auf die Bürger Aachens traf.

Die Begegnung mit den RWTH-Studenten im neuen Hörsaalzentrum CARL verzögerte sich zunächst. Der Besuch Macrons an der Universität war ursprünglich für 14.30 Uhr geplant, konnte jedoch erst gegen 15.30 beginnen.

Im Gespräch mti den Studierenden kam Macron auch auf das Thema Tihange zu sprechen. „Ich weiß, dass sie Menschen Sorgen haben“, sagte Macron. Er halte diese Sorgen jedoch nicht für vernünftig. „Wenn ich glaubte, dass die Atomkraftwerke nicht sicher seien, hätte ich sie in Frankreich geschlossen“, so Macron. Seine Priorität liege auf der Reduktion der CO2-Emmissionen, nicht auf dem Ausstieg aus der Kernenergie.