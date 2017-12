Karlspreis 2018: Emmanuel Macron wird neuer Karlspreisträger in Aachen

Aachen. Ein Mann, der Europa voran treibt, der das Integrationswerk erneuern will, der allgegenwärtigen nationalistischen Tendenzen die Stirn bietet: Emmanuel Macron. Der französische Staatspräsident wird im Mai kommenden Jahres den Aachener Karlspreis erhalten. Das gaben Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp und der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Jürgen Linden, am Freitag bekannt.

Der Karlspreis Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als einer der bedeutendsten europäischen Preise. Er wird seit 1950 an Personen und Institutionen verliehen, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben.

„Wir zeichnen Mut und Verantwortungsbewusstsein aus“, sagte Philipp: Mut, sich den Nationalisten entgegenzustellen, und Macrons klare Haltung, sein hohes Amt für einen großen Schritt zur Einheit Europas zu nutzen. Vorschläge wie jene, die Macron vor kurzem dazu gemacht hat, lösten immer wieder reflexartige Ablehnung aus. „Wir brauchen aber Menschen, die uns erklären, wie wir mit der europäischen Einigung vorwärts kommen, und nicht jene, die nur Nein sagen“, erklärte Philipp.

Das Karlspreisdirektorium begründet die Auszeichnung des Präsidenten nicht nur mit dessen weitreichenden Vorschlägen für eine Neugründung des europäischen Projekts, sondern würdigt ausdrücklich die „lange schmerzlich vermisste Leidenschaft, mit der Macron die Initiative für Europa ergreift und der Reformdebatte neuen Schwung gibt“. Macron sei ein „mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums“, „vorbildhaft, wegweisend und im positiven Sinne ansteckend“.

Linden erinnerte am Freitag an Macrons Wahlkampf im Frühjahr dieses Jahres. Er habe sich als Europäer um das höchste Amt Frankreichs beworben, gegen Egoisten, Populisten, Radikale und Nationalisten gestellt, für mehr Europa geworben und „seine Person mit Europa verbunden und gemeinsam zur Abstimmung gestellt“. Macron habe damit „eindrucksvoll bewiesen, dass Europa begeistern kann“. Er habe sich über die Nachricht aus Aachen sehr gefreut und wolle mit Familie und Freunden am 10. Mai nach Aachen kommen, sagte Linden.

Nach seinen – hierzulande zum Teil heftig umstrittenen – Initiativen in mehreren Reden dieses Jahres wartet Macron seit Monaten auf „konstruktive Antworten, die auch aus Berlin kommen müssen“, wie Philipp sagt. Will das Karlspreisdirektorium europapolitisch Druck auf die Bundestagsparteien ausüben, die sich um eine neue Regierung bemühen?

Linden antwortete darauf am Freitag ausdrücklich mit Ja, betonte aber gleichzeitig, dass das Karlspreisdirektorium keine Politik mache und auch nicht für einzelne Ideen Macrons werben wolle und könne. „Was wir schätzen und würdigen, sind seine Leidenschaft, Macrons unbedingter Wille und die Initiative, wieder von Grund auf über die Einigung Europas zu diskutieren“, sagte Linden.