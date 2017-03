Eltern-Erpresser: DNA-Spur führt zu Verdächtigem

Aachen. Das Landeskriminalamt hat DNA-Spuren des mutmaßlichen Eltern-Erpressers an mindestens einem Erpresserbrief gefunden. Das Ergebnis einer kriminaltechnischen Eiluntersuchung, die wegen der Dringlichkeit des Falles angeordnet worden war, lag am Freitagmorgen vor, wie ein Sprecher der Aachener Polizei sagte.

Mehr zum Thema

Der tatverdächtige 49-Jährige aus Eschweiler war nach einer Fahndung am Mittwoch festgenommen worden. Er wird verdächtigt, mindestens 13 Eltern aus der Region erpresst zu haben. Er hatte in der polizeilichen Vernehmung bestritten, der Verfasser der Briefe zu sein.

Mit einer freiwillig abgegebenen Speichelprobe des 49-Jährigen wurde nach Vergleichsmaterial an den Briefen gesucht. An einem Umschlag wurden die Ermittler schließlich fündig. Die weitere Spurenauswertung dauert noch an.

Unter anderem soll noch das Handy des Verdächtigen ausgewertet werden. Weil der Mann in U-Haft sitzt, sei dabei nun aber keine Eiluntersuchung mehr nötig, um die Beweislast zu erhärten, erklärte der Polizeisprecher.