Maastricht/Aachen.

Das Hügelland in Südlimburg ist in Europa geologisch am besten von allen 15 ins Auge gefassten Standorten geeignet für die Errichtung des sogenannten Einstein-Teleskops. Damit kommt die Provinz Limburg ihrem Ziel näher, das Riesenvorhaben tatsächlich in der Euregio zu verwirklichen.