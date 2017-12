Neuss - Einsatz wegen stinkender Flüssigkeit: Acht Menschen betroffen

Neuss. Stark riechende Säure hat am Sonntag in Neuss einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Rund ein Liter der stinkenden Flüssigkeit befand sich im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend sagte.

Dort sei sie auch herausgetropft und in den Hausflur gelaufen. Um was für eine Säure es sich genau handelte, war zunächst nicht bekannt.

Feuerwehrleute führten acht Menschen über die Rückseite aus dem Gebäude. Die Betroffenen hatten über Augenreizungen und Atembeschwerden geklagt, fühlten sich aber wenig später schon wieder besser, wie die Einsatzkräfte berichteten.

Helfer in Chemieschutzkleidung entnahmen Proben, die analysiert werden sollten. Die Briefkastenanlage wurde abgebaut. Die Bewohner konnten nach Reinigungsarbeiten im Haus wieder in ihre Wohnungen. Wie die Säure in den Briefkasten gekommen sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

Die Ermittlungen dauerten an. An dem Einsatz waren unter anderem 45 Feuerwehrleute beteiligt.