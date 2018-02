Region - Einen Tag mit den Räubern unterwegs im Karneval

Region.

Es ist kurz vor 11 Uhr an einem Sonntagmorgen Anfang Januar. An einer Tankstelle direkt an der Autobahn in Richtung Köln herrscht schon Hochbetrieb. Der Wagen wird noch schnell vollgetankt, ein Kaffee zum Aufwärmen getrunken, und dann geht es los. An der Tanke in Bocklemünd trifft sich an diesem Morgen eine der bekanntesten kölschen Bands und startet ihre Reise durch den Karneval.