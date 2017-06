„Grenzerfahrungen“ vom Altertum bis heute

Carlo Lejeune, Jahrgang 1963, wuchs in der belgischen Eifel auf und studierte in Leuven, Bonn und Köln. An der Uni Trier verfasste er seine Dissertation „Die deutsch-belgischen Kulturbeziehungen 1925-1980“. Seit 2014 ist er Leiter des Zentrums für ostbelgische Geschichte in Büllingen.

Vier Bände der Reihe „Grenzerfahrungen“ sind bisher im Grenzecho-Verlag Eupen (je 29,95 Euro, im Buchhandel) erschienen: Band 1: Villen, Dörfer, Burgen (Altertum und Mittelalter), Band 2: Tuche, Töpfe, Theresianischer Kataster (1500-1794), Band 3: Code civil, beschleunigte Moderne und Dynamiken des Beharrens (1794-1919), Band 5: Säuberung, Wiederaufbau, Autonomiediskussionen (1945-1973). Letzterer ist aus organisatorischen Gründen bereits 2014 erschienen, Band 4 (1919-1945) soll Ende 2018 erscheinen, Teil 6 (1973-heute) voraussichtlich 2019.