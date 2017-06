Aachen.

Die „XLine 2000R“ ist eine der modernsten und größten Laserschmelzanlagen der Welt und seit Donnerstag in den Räumen des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik (ILT) in Aachen in Betrieb. Und das, obwohl die zwei Millionen teure Maschine eigentlich der Fachhochschule (FH) Aachen gehört.