Düsseldorf - Eine Bombe, viele Fragen: Urteil 18 Jahre nach Wehrhahn-Anschlag

Düsseldorf.

Im Prozess um den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vor 18 Jahren will das Landgericht an diesem Dienstag (9.30 Uhr) das Urteil über den Angeklagten verkünden. Der Staatsanwalt hat lebenslange Haft wegen zwölffachen Mordversuchs aus Fremdenhass beantragt. Die Verteidigung fordert einen Freispruch. Der Prozess hatte viele Fragen aufgeworfen, etliche davon werden auch nach der Verhandlung unbeantwortet bleiben.