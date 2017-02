Einbrecherbande verhaftet: Wem gehört das Diebesgut?

Aachen/Düren/Heinsberg. Fernseher, Schuhe, Handtaschen, Schmuck aller Art, sogar Modellautos: Rund 100 wohl gestohlene Wertgegenstände hat die Polizei bei Mitgliedern einer überregional aktiven Einbrecherbande gefunden, die Ende Januar verhaftet worden war. Nun haben die Ermittler Fotos des Diebesgutes veröffentlicht und hoffen darauf, dass die Eigentümer sich melden.

Bildergalerie Reihenweise Diebesgut gefunden: Wer ist Eigentümer?

Der vierköpfigen Bande, die in Grevenbroich festgenommen wurde, werden mindestens 31 Einbrüche in der weiteren Region zur Last gelegt. Das bei ihnen gefundene Diebesgut konnte noch nicht vollständig den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden.

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass die Bande Einbrüche in Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Heinsberg, Erkelenz, Hückelhoven, Geilenkirchen, Düren, Niederzier, Linnich, Viersen, Grevenbroich, Jüchen, Dormagen, Euskirchen und Bonn verübt haben soll. in den Bereichen Grevenbroich, Jüchen, Dormagen, Rommerskirchen, Schwalmtal, Nettetal,

Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Neusser Polizei unter Telefon 02131/3000 in Verbindung zu setzen. Weitere Infos auf der Webseite der Polizei unter www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss/artikel__15488.html.