Braunkohlegegner protestieren am Wochenende

Der Abriss des Immerather Doms beginnt am Montag, 8. Januar, um 9 Uhr. Nach Angaben von RWE wird das Kirchenschiff von Ost nach West abgebrochen, also vom Chor aus. Mit dem vorhandenen Abbruchmaterial formen die Baggerfahrer eine Rampe in Richtung Westen, von wo aus zunächst ein Bagger mit einem besonders langen Ausleger und dann ein normaler Hydraulikbagger die 40 Meter hohen Türme einreißen sollen.

Die Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhundert aus Mönchengladbach hat gestern einige Kirchenfenster ausgebaut, die sie nun in ihr Depot einlagern und damit für die Nachwelt erhalten will.

Die sechs Glocken der Kirche sind im Jahr 2014 ausgebaut worden. Vier Bronzeglocken läuten nun in Immerath (neu), zwei Stahlglocken wurden verkauft.

Braunkohlegegner nutzen den Abriss der ehemaligen Kirche zum Protest. Am Sonntag, 7. Januar, findet ab 12 Uhr eine Mahnwache in Immerath statt. Um 13 Uhr laden diverse Initiativen zu einem politischen Gebet ein. Einen Tag vorher, am Samstag, 6. Januar, begehen die Kohlegegner ab 13 Uhr den Dreikönigstag an der ehemaligen Kirche.

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande setzt sich am 30. Januar mit dem Thema auseinander. Dann spricht Professor Ralf-Georg Czapla, der in Immerath geboren ist, ab 19 Uhr im Alten Rathaus am Erkelenzer Markt über den Abriss und seinen Essay zu seinen persönlichen Erinnerungen an Immerath und den Abriss der Kirche.