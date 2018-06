Landgraaf/NL - Ein Toter und drei Verletzte nach Pinkpop-Festival

Landgraaf/NL. Bei einem Unfall sind beim Pinkpop-Festival am frühen Montagmorgen vier Menschen von einem Kleinbus angefahren worden. Eine Person überlebte den Unfall nicht. Nach dem Bus fahnden die niederländische und die Aachener Polizei zur Zeit noch.

Video Pinppop-Festival: Kleinbus fährt in Menschenmenge

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Limburg auf einer Straße in der Nähe eines zum Festival gehörigen Campingplatzes. Ein Kleinbus, laut Berichten ein weißer Fiat Doblo mit niederländischem Kennzeichen, sei gegen vier Uhr am frühen Montagmorgen in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt, ein Festivalbesucher starb. Woher die Opfer stammen, gab die Polizei noch nicht bekannt.

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs ist flüchtig. Die Aachener Polizei stieg nach dem Vorfall in die Fahndung im Grenzbereich ein. Per Twitter bat die niederländsiche Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem weißen Kleintransporter.

Rond 04.00 uur #aanrijding tussen een busje met enkele voetgangers op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Traumahelikopter ingezet voor medische ondersteuning. Meer info volgt later. https://t.co/3OUKyNsRKo — Politie Limburg (@PolLimburg) 18. Juni 2018

Die Verletzten wurden von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, die Straße für die Zeit der polizeilichen Untersuchungen gesperrt. Ein Polizeihelikopter beobachtet das Gelände aus der Luft.

Die Polizei Limburg hat eine Hotline eingerichtet: 0031/251/260960.

Der Veranstalter drückte tiefes Mitgefühl mit den Familien der Opfer aus. Die Organisatoren seien geschockt.