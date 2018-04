Köln - Ein Toter nach Frontal-Zusammenstoß zweier Autos in Köln

Ein Toter nach Frontal-Zusammenstoß zweier Autos in Köln Letzte Aktualisierung: 22. April 2018, 12:19 Uhr

Köln. Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem anderen Wagen ist in Köln am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Der 29-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch bei ihm bestehe Lebensgefahr.