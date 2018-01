19. Januar 1978: Der letzte VW Käfer „Made in Germany“

Ente, Bulli, Badewanne, Knutsch-

kugel oder Buckel-Porsche: Spitznamen für echte Kultautos, die auch noch Jahrzehnte nach ihrem offiziellen Abschied über die Straßen rollen. Wie der Käfer – der Volkswagen, mit dem VW nach dem Zweiten Weltkrieg zur globalen Marke aufsteigt. „Er war weder schnell noch besonders sparsam, vom Komfort ganz zu schweigen“, heißt es im Konzernarchiv.

Trotz etlicher Macken wird das urige Vehikel ein Erfolgsmodell rund um den Globus. Vor 40 Jahren läuft schließlich der letzte in Deutschland produzierte Käfer im ostfriesischen Emden vom Band. VW-Mitarbeitern tränen die Augen, als nach 16 255 500 Exemplaren am 19. Januar 1978 eine Ära zu Ende geht.

Angefangen hat der Siegeszug mit einem Entwurf von Ferdinand Porsche. Er nimmt 1933 den Auftrag von Adolf Hitler an, ein billiges Volks-Auto für alle Schichten zu entwickeln. Porsche greift dazu eine Idee des Konstrukteurs Béla Barényi auf. 1939 soll der kugelige „Kraft-durch-Freude-Wagen“ in Serie gehen. Doch mit dem Zweiten Weltkrieg rollen erst mal Kübelwagen für die Wehrmacht vom VW-Band an die Fronten in Nordafrika oder Russland.

Erst 1947 können Privatpersonen die ersten VW-Modelle kaufen. Das Wirtschaftswunder auf vier Rädern aus Wolfsburg ist nicht zu bremsen, und schon 1955 feiert Volkswagen das millionste Exemplar. „Made in Germany“ kommt auch in den USA gut an, wo der „Beetle“ zum Verkaufshit wird. „Er läuft und läuft und läuft . . .“, heißt es in der Werbung.

Der Käfer hat VW zum Weltunternehmen gemacht, dieses aber Anfang der 1970er Jahre fast in den Untergang geführt“, sagt Autoexperte Willi Diez vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen. Denn VW war wegen des Erfolgs der irrigen Meinung, das würde ewig so weiter gehen, glaubt Diez: „Aber der Markt hatte sich verändert, und der VW Käfer sah plötzlich nicht nur alt aus, sondern war auch technisch veraltet.“ Hätte der Golf als Käfer-Nachfolger nicht gleich eingeschlagen, wäre VW wohl nicht mehr zu retten gewesen, schätzt der Branchenexperte im Rückblick.

Das endgültige Aus kommt erst 2003: In Mexiko wird der letzte Ur-Volkswagen mit dem luftgekühlten Boxer-Motor im Heck montiert. Kein anderes Automobil wird bis 2002 so oft hergestellt, mehr als 21,5 Millionen Käfer laufen seit 1938 weltweit aus den VW-Hallen.