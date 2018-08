Aachen/Offenbach.

Die Hitze hat ein Ende: Das warme und trockene Wetter muss ab Freitag zwei Kältefronten weichen, die die Luft vielerorts auf 20 Grad abkühlen. Davor sorgt Hoch „Mike” aber noch einmal für hochsommerliche Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch vorhersagte. Auch in unserer Region kühlt es kurzzeitig ab.