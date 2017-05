Bischof Dieser plädiert für ein humanes Europa

In seiner Predigt am Himmelfahrtstag hat der Aachener Bischof Helmut Dieser den säkularen Charakter Europas betont. Die Idee, „dass Staat und Gottesherrschaft strikt zweierlei sind“, sei im Evangelium grundgelegt. Mit dem Zitat „Wir respektieren alle Gläubigen, aber nicht unbedingt alle Glaubensinhalte“ griff der Bischof eines der von Garton Ash formulierten „Zehn Prinzipien für die Redefreiheit in der digitalen Welt“ auf.