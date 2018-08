Schleiden - Ein Jahrhundertzeuge erzählt: Victor Neels hat die Tore von Vogelsang geöffnet

Schleiden.

Kämpfer im belgischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten, internationaler Brückenbauer, Jahrhundertzeuge – die Biografie von Victor Neels rechtfertigt so einiges an Ehrentiteln. Beim belgischen Militär hat er den Rang eines Colonel inne, als Kommandant leitete er ein Jahrzehnt lang die Geschicke am früheren internationalen Truppenübungsgelände Vogelsang in der Nordeifel.