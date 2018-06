Düsseldorf - Ein Jahr Schwarz-Gelb: SPD-Opposition sieht Rückschritte

Düsseldorf.

Knapp ein Jahr nach dem Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen wirft die SPD-Opposition der CDU/FDP-Koalition vor, Politik gegen Arbeitnehmer und Bedürftige zu machen. Arbeitnehmerrechte und Steuergerechtigkeit seien für die neue Landesregierung „keine Ziele mehr, sondern Zielscheiben”, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf.