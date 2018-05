Mönchengladbach - Ein Jahr nach der Tat: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Mönchengladbach.

Ein Jahr nach einem Brand in einem Handel für Bodenbeläge ist der mutmaßliche Brandstifter überführt worden. Wie die Polizei in einer Mitteilung am Freitag bekannt gab, soll der 33-Jährige am 21. Mai 2017 mutwillig einen Brand in den Räumen des Gewerbes gelegt haben. Der Tatverdacht gegen ihn verstärkte sich, so dass er am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen wurde.