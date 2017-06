Das neue Wanderweg-Logo

Das neue Wegemarkierungszeichen für die Wanderwege des Eifelvereins stellt symbolisch ein großes „E“ dar, das für Eifel steht. Die drei Farben (blau für Himmel, braun für Erde, grün für Wald) sollen in frischer und einprägsamer Optik den Weg durch Eifel weisen.

35.000 Markierungszeichen, die in der Regel mit naturverträglichem Kleber angebracht werden, müssen entlang der Wege befestigt werden. An den Hauptwanderwege werden zudem noch 200 Orientierungsschilder in DIN-A-5-Größe angebracht, die auch mit GPS-Koordinaten versehen sind.

Die gesamte Umstellung kostet den Eifelverein 40.000 Euro, die er komplett aus Eigenmitteln finanzieren muss. Der Eifelverein setzt sich aus 150 Ortsgruppen zusammen, in denen 24.500 Mitglieder organisiert sind. Die Mitgliederzahl ist tendenziell rückläufig.