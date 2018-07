Eckpunktepapier: Neue Qualitätsstandards für Inklusion an Schulen Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2018, 18:44 Uhr

Düsseldorf. Mit Qualitätsvorgaben für einen gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung will Nordrhein-Westfalen auf Kritik von Behinderten- und Kommunalverbänden eingehen. Eckpunkte dieser Neuausrichtung der schulischen Inklusion präsentiert NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf.