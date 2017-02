DVB-T-Sender wird am Dienstagmorgen abgeschaltet Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2017, 14:01 Uhr

Aachen. Der DVB-T-Sender in Stolberg wird am Dienstag wegen Lasttests zwischen 9.05 Uhr und 12 Uhr abgeschaltet. Der Fernsehempfang ist in dieser Zeit im Großraum Aachen unterbrochen oder nur eingeschränkt möglich.