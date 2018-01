Düssledorfer Gericht prüft Klagen von Netzbetreibern: Entlastung?

Düsseldorf.

Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geht es an diesem Mittwoch um die Konzerngewinne mit Strom- und Gasnetzen in Deutschland - und damit um mögliche Entlastungen für Verbraucher. Die Bundesnetzagentur hat den Stadtwerken und anderen Netzbetreibern die staatlich garantierten Renditen gekürzt - um gut zwei Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren.