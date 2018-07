Düren - Dürener Fußballprofi Deniz Naki kontert Özils Rassismus-Vorwurf

Düren.

Der kurdischstämmige Fußball-Profi Deniz Naki hat sich mit einem offenen Brief an den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil gewandt und dessen Rassismus-Vorwürfe gekontert. Die Ereignisse in Deutschland hinsichtlich Özils Situation seien „natürlich traurig”, schrieb der aus Düren stammende Naki.