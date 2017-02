Drogenrazzia in Köln und Euskirchen: Sechs Festnahmen

Köln/Euskirchen. Bei einer Drogenrazzia in Köln und im Kreis Euskirchen sind am Mittwoch sechs Personen festgenommen worden. Bei der Durchsuchung von neun Gebäuden waren mehrere Cannabisplantagen entdeckt worden.

Eine der Plantagen wurde in einem Gebäude in Euskirchen-Wünschheim entdeckt. Die Pflanzen waren bereits weitgehend fertig gewachsen. Bei der Durchsuchung eines Hallenkomplexes in Köln-Zollstock wurden die Polizisten ebenfalls fündig. Dort wurden in zwei Hallen Cannabispflanzen gefunden.

Die Polizei des Kreises Euskirchen gab am Donnerstag bekannt, dass sechs Personen festgenommen wurden. Drei von ihnen werden zwecks Haftprüfung einem Richter vorgeführt. Eine Entscheidung werde am Freitag erwartet. Die anderen drei Festgenommenen wurden nach ihrer Vernehmung entlassen.