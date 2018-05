Bonn - Drogenrazzia in Bonn und Region: Mehr als 300 Polizisten im Einsatz

Bonn.

Mehr als 300 Einsatzkräfte der Polizei sind am frühen Dienstagmorgen zu einer Drogenrazzia in Bonn und Umgebung ausgerückt. Die Ermittler durchsuchten etwa 30 Wohnungen in Bonn, Köln, Alfter, Bornheim und Niederkassel, wie ein Sprecher sagte.