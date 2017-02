Drogenkriminalität: Mehrere Cannabisplantagen entdeckt

Euskirchen/Köln. Mehrere Cannabisplantagen sind am Mittwochmorgen bei einer Drogenrazzia im Kreis Euskirchen und im Stadtgebiet Köln gefunden worden. Insgesamt neun Gebäude wurden durchsucht und mehrere Personen festgenommen. Die Polizeiaktion soll weiter fortgesetzt werden.

Eine der Cannabisplantagen wurde in einem Gebäude in Euskirchen-Wünschheim entdeckt. Die Pflanzen waren bereits in ihrer Wachstumsendphase.

Bei der Durchsuchung eines Hallenkomplexes in Köln Zollstock wurden die Polizisten ebenfalls fündig. Hier wurden in zwei Hallen Cannabisplantagen gefunden.

Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache in Euskirchen gebracht. Die Vernehmungen der Beschuldigten stehen noch aus. Die Polizeiaktion war am Mittwochvormittag noch nicht abgeschlossen.