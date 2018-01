Maastricht/Brüssel - Drei Tote nach Sturm in den Niederlanden und Belgien

Maastricht/Brüssel. In der Folge von Sturm „Friederike” sind auch in den Nachbarländern Menschen ums Leben gekommen. Der Betrieb am Hafen von Gent wurde eingestellt. Aus Limburg und Ostbelgien werden keine Verletzten gemeldet.

Der heftige Sturm hat am Donnerstag in den Niederlanden zwei Menschen das Leben gekostet. In der Ortschaft Olst im Osten des Landes sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war.

In Belgien ist eine Autofahrerin von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Sie war in ihrem Fahrzeug auf einer Straße durch einen Wald südöstlich von Brüssel unterwegs, wie die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag meldete.

Wegen heftiger Winde wurde zudem der Betrieb im Hafen von Gent am Donnerstagmorgen eingestellt. Betroffen seien etwa zehn Schiffe. Die Zugbrücke von Zelzate am Kanal von Gent zur Küste blieb laut Belga ebenfalls geschlossen, so dass Hochseeschiffe nicht passieren konnten.

Der Sturm „Friederike” hatte Belgien und die Niederlande am Donnerstagmorgen getroffen. Medien beider Länder berichten von starken Sturmschäden. In Limburg und Ostbelgien wurden starke Sachschäden gemeldet, von Verletzten war bis zum Nachmittag aber nicht die Rede. Das belgische Königliche Meteorologische Institut meldete Windgeschwindigkeiten von bis zu 119 Kilometern pro Stunde.