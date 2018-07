Niederkrüchten - Drei Monate nach tödlichem Unfall prallt Auto gegen selben Baum

Niederkrüchten.

Schwer verletzt wurde eine junge Autofahrerin am Montagabend bei Niederkrüchten nördlich von Wegberg, als ihr Wagen gegen einen Baum prallte. Die 23-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Am selben Baum war erst vor knapp drei Monaten ein anderer Autofahrer tödlich verunglückt.