Maastricht.

Ein 28-jähriger Dschihadist aus Maastricht ist am Montag in der Berufungsinstanz zu drei Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden, davon ein Jahr zur Bewährung. Die Bewährungszeit wurde mit fünf Jahren außerordentlich hoch angesetzt, weil der Man seinen islamistischen Ideen weiter anhängt und die Gefahr, dass es sich dem IS anschließt oder ein Attentat in den Niederlanden begeht, als hoch eingeschätzt wird.