Düsseldorf - Diesel-Fahrverbote in Düsseldorf frühestens ab Juli 2018

Düsseldorf.

Mögliche Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge werden in Düsseldorf nicht vor Juli 2018 in Kraft treten. Im Einvernehmen mit der Landesregierung werde der neue Luftreinhalteplan für die Stadt Düsseldorf erst am 1. Juli 2018 in Kraft gesetzt, teilte die Bezirksregierung Düsseldorf am Freitag mit. Ziel aller Beteiligten sei es, Fahrverbote zu vermeiden und die Grenzwerte mit anderen Maßnahmen einzuhalten.