Eupen. Auf dem Gelände eines Autohauses in Eupen haben sich am Wochenende unbekannte Diebe regelrecht ausgetobt: An gleich 14 Autos wurden die Räder gestohlen.

Am Sonntagmorgen wurde der Diebstahl auf dem Gelände an der Herbesthaler Straße entdeckt, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Die alarmierten Beamten nahmen das Gelände unter die Lupe.

Die Diebe hatten gründliche Arbeit geleistet: An allen 14 Fahrzeugen waren die kompletten Räder, also Felgen mit Reifen, demontiert worden. Zurück blieben die aufgebockten Autos. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Schaden dürfte in die Tausende gehen.