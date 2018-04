Aachen.

Wenn Karl der Kleine, Batman, Snoopy und Mr. Twityboy gleichzeitig in Aachen sind, kann dies nur eins bedeuten: Die Comiciade läuft. Am 14. und 15. April steigt zum dritten Mal das Aachener Comic-Festival. Dieses Mal in der Halle 60 am Alten Schlachthof.